За рік борщ з м'ясом подорожчав на 9%, а пісний – на 22%

В Україні за рік пісний борщ подорожчав на 22%, а м’ясний – на 9%. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.

Він зауважив, що за рік вартість вегетаріанського борщу зросла на 22%, або на 4,5 грн. При цьому він додав, що станом на липень 2019 року вегетаріанський борщ коштував 24,6 грн, тоді як минулого року – 20,1 грн. Ціна борщу з м’ясом станом на липень становила в середньому в 108,1 грн, тоді як минулого року – 99,1 грн.

«Ми взяли найпростіший рецепт борщу: свинина – 600гр, картопля та буряк – по 500гр, капуста – 300гр, морква та цибуля – по 200гр, вода – 3л, лавровий лист, сіль, чорний перець – за смаком, сметана 15%– 200гр, головка часнику – 50г. А пісний борщ ми готували та рахували за таким же рецептом, але без м’яса та сметани. Починаємо приготування цієї смачної страви за середніми цінами статистики по Україні станом на липень 2018 і 2019 років», – зазначив Олексій Дорошенко.

За 600 гр свинини в липні минулого року платили – 68,6грн, а в липні цього – 71,8грн. Зростання за рік всього на 5%. Пів кілограма картоплі в 2018 році обходилося в 4грн, а через рік – 7,6грн. Картопля підстрибнула аж на 90%.

За пів кілограма буряку правили в липні минулого року – 5,2грн, а в 2019р – 5,7грн. Ціна зросла на 10%. 300гр капусти минулого року продавалися в середньому за 2,4грн, а в цьому – 2,7грн, або на 12% дорожче.

«Морква: у 2018 році 200 гр коштували 5,2грн, у 2019 році – 3,3 грн. Купуємо на 36% дешевше. Цибуля, 200грам . 2018р – 1,4 грн, 2019 р – 2,4 грн. Зростання за рік відбулось на 71%.

За 200 гр сметани треба було віддати рік тому 10,4 грн, а зараз – 11,7 грн. За рік вартість підвищилася на 12%. Трошки часнику до борщу в липні минулого року обходилося в 1,9 грн, у липні цього року – 2,9 грн. А це +53% до минулорічної ціни. Оскільки багато хто собі не може дозволити купувати м’ясо, то останній рік був не найкращий для любителів найвідомішої національної страви. Багато хто став вегетаріанцями по неволі, а зараз навіть пісний борщ не по кишені», – написав Олексій Дорошенко.