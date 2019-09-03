ОСТАННІ НОВИНИ

За рік борщ з м'ясом подорожчав на 9%, а пісний – на 22%

Соломія Головіна

|

В Україні за рік пісний борщ подорожчав на 22%, а м’ясний – на 9%.  Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив директор Асоціації постачальників торгівельних мереж Олексій Дорошенко.

 

Він зауважив, що за рік вартість вегетаріанського борщу зросла на 22%, або на 4,5 грн. При цьому він додав, що станом на липень 2019 року вегетаріанський борщ коштував 24,6 грн, тоді як минулого року – 20,1 грн. Ціна борщу з м’ясом станом на липень становила в середньому в 108,1 грн, тоді як минулого року – 99,1 грн.

«Ми взяли найпростіший рецепт борщу: свинина – 600гр, картопля та буряк – по 500гр, капуста – 300гр, морква та цибуля – по 200гр, вода – 3л, лавровий лист, сіль, чорний перець – за смаком, сметана 15%– 200гр, головка часнику – 50г. А пісний борщ ми готували та рахували за таким же рецептом, але без м’яса та сметани. Починаємо приготування цієї смачної страви за середніми цінами статистики по Україні станом на липень 2018 і 2019 років», – зазначив Олексій Дорошенко.

За 600 гр свинини в липні минулого року платили – 68,6грн, а в липні цього – 71,8грн. Зростання за рік всього на 5%. Пів кілограма картоплі в 2018 році обходилося в 4грн, а через рік – 7,6грн. Картопля підстрибнула аж на 90%.

За пів кілограма буряку правили в липні минулого року – 5,2грн, а в 2019р – 5,7грн. Ціна зросла на 10%. 300гр капусти минулого року продавалися в середньому за 2,4грн, а в цьому – 2,7грн, або на 12% дорожче.

«Морква: у 2018 році 200 гр коштували 5,2грн, у 2019 році – 3,3 грн. Купуємо на 36% дешевше. Цибуля, 200грам . 2018р – 1,4 грн, 2019 р – 2,4 грн. Зростання за рік відбулось на 71%.
За 200 гр сметани треба було віддати рік тому 10,4 грн, а зараз – 11,7 грн. За рік вартість підвищилася на 12%. Трошки часнику до борщу в липні минулого року обходилося в 1,9 грн, у липні цього року – 2,9 грн. А це +53% до минулорічної ціни. Оскільки багато хто собі не може дозволити купувати м’ясо, то останній рік був не найкращий для любителів найвідомішої національної страви. Багато хто став вегетаріанцями по неволі, а зараз навіть пісний борщ не по кишені», – написав Олексій Дорошенко.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...