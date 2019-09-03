На кордоні з Кримом спецслужби РФ відібрали у мешканця Львівщини автівку та гроші

Контррозвідка СБУ продовжує викривати факти грубих порушень спецслужбами РФ прав громадян України. Зокрема, нещодавно співробітники ФСБ РФ у пункті пропуску «Джанкой» без пояснення причини затримали мешканця Львівської області та відібрали у нього автомобіль та гроші у сумі дві тисячі євро. Про це повідомляє пресслужба СБУ у Львівській області.

Згідно із повідомленням, співробітники ФСБ РФ із застосуванням психологічного і фізичного тиску впродовж чотирьох годин вимагали від мешканця Львівщини надати інформацію про зв’язки у середовищі представників правоохоронних органів, військовослужбовців Збройних Сил України, місць дислокації їх підрозділів тощо.

«Після відмови співпрацювати з російською спецслужбою, громадянина України через фізичні погрози змусили підписати документ, зміст якого він не усвідомлював, та повернули на контрольовану урядом України територію. При цьому співробітники ФСБ РФ відібрали його автомобіль, документи на право володіння транспортним засобом і гроші у сумі 2 тисячі євро», – йдеться у повідомленні СБУ.

Також в СБУ застерігають, що в зоні ризику та підвищеної уваги спецслужб РФ перебуває широкий спектр українців – від військовослужбовців, представників правоохоронних органів, учасників АТО (ООС), представників патріотичних організацій, до пересічних громадян України, які виїжджають до РФ чи тимчасово окупованих територій для працевлаштування, з туристичною метою, відвідування родичів тощо.

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Крім того нагадують, що відповідно до положень ч.2 ст. 111(державна зрада) Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації чи їх представників ніяких дій не вчиняв і добровільно заявив органам державної влади про свій зв’язок з ними і отримане завдання.

Відео: СБУ