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Від сьогодні маршрутки №28 та №52 курсують за новою схемою

Вероніка Рой

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З понеділка, 2 вересня, змінили схему руху автобусні маршрути №28 та №52. Про це інформує пресслужба комунальне підприємство АТП-1.

 

Як повідомляється, оновлені маршрути затверджені рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради.

Маршрут №52 буде продовжений до вул. Варшавської: вул. Городоцька (АС «Західна») — вул. Городоцька — вул. Торгова — пл. Різні — пр. Чорновола — вул. Липинського — вул. Варшавська — пр. Чорновола — вул. Городоцька — вул. Городоцька (АС «Західна»).

Маршрут №28 курсуватиме до автостанції №2: смт. Рудно (вул. Грушевського) — смт. Рудно (вул. Володимира Великого, вул. Огієнка, вул. Грушевського, вул. Наливайка — вул. Героїв Небесної Сотні) — кільцева дорога — вул. Городоцька — пл. Різні — пр. Чорновола — вул. Липинського — вул. Богдана Хмельницького (АС-2).

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