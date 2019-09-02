В Україні очікують суттєве зростання цін на картоплю

Протягом наступних 10 місяців рекордсменами зі зростання цін на продуктовому ринку будуть картопля і яблука. Про це УНН розповів голова Союзу українського селянства Іван Томич.

«Зокрема картопля, у порівнянні із аналогічним періодом минулого року, подорожчає втричі. Це – десятимісячна перспектива», – розповів він.

Крім того, зросте вартість хліба. На 20-25%, уточнив Томич.

«Корективи по зростанню вартості хліба бути можуть, але незначні», – каже експерт.

Подорожчає також свинина, продовжив Томич.

«Від 10% до 20% до кінця року. Варто нагадати, що сьогодні вартість свинини в Україні і так є однією із найвищих, в порівнянні із цінами, встановленими на продукт у країнах ЄС. А от заробітні плати і пенсії в Україні менші», – розповів експерт.

За словами Томича, споживання свинини в Україні постійно скорочується. Через зависокі ціни на продукт, уточнив він.

«Сьогодні середній рівень споживання свинини по країні є у 2 рази нижчим, ніж біологічна норма, рекомендована лікарями», – розповів Томич.

В Україні зависокими є ціни не лише на свинину, а на переважну більшість продуктів споживчого кошику, каже експерт.

«Зависокі ціни на продукти харчування спонукають українців скорочувати практично весь асортимент необхідних до споживання продуктів», – резюмував він.