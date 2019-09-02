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В громадських місцях планують встановлювати автомати для збору пластикових пляшок

Вероніка Рой

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В Україні у громадських місцях планують встановлювати фандомати — автомати для збору пластикових пляшок. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Лев Парцхаладзе.

 

За його словами, у багатьох країнах Європи та світу на вулицях в місцях масового скупчення людей можна зустріти фандомати.

«Автомати, які обмінюють пластикові та інші пляшки, наприклад, алюмінієві, на гроші або спеціальні чеки, за які можна купити, приміром, корм для тварин або пакети для собак. Це дуже потрібна ініціатива, яка заохочує людей до розумного збору і використання пластику та покращення екологічного стану міст», – йдеться у повідмоленні.

Також на думку Лева Парцхаладзе, в Україні це теж могло би спрацювати. Тому у Мінрегіоні наразі хочуть більш детально вивчити іноземний досвід для внесення відповідних змін у державні будівельні норми. Поки що орієнтовний розрахунок планується такий: 1 фандомат на 5 тисяч людей.

Фандомати отримали свою назву від німецького слова «pfand», яке дослівно перекладається як «застава». Такі автомати можуть визначати об’єм і вагу тари, а сканер – розпізнавати близько 30 тисяч штрих-кодів і в точності ідентифікувати об’єкт.

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