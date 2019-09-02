У США фотограф організував виставку робіт під водою, аби привернути увагу до проблеми забруднення океану. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Designboom.

«Віденський фотограф Андреас Франке влаштував виставку під водою «Пластиковий океан», щоб підвищити рівень обізнаності з забрудненням океану відходами з пластику», – йдеться у повідомленні.

(Фото: Designboom)

Підводна виставка, що була доступна кожному сміливцю, який спустився на глибину від 40 до 50 метрів, містила 24 портрети людей, що потопають у морі з пластику.

«Пластиковий океан» експозиціонували під водою біля узбережжя Флориди, дайвери з усього світу були запрошені відвідати виставку.

Наразі портрети готуються до наземної експозиції, але ще невідомо, де виставка відбудеться.

Усі фото: Designboom