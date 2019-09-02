ОСТАННІ НОВИНИ

У США фотограф організував виставку робіт під водою, аби привернути увагу до проблеми забруднення океану

Вероніка Рой

|

У США фотограф організував виставку робіт під водою, аби привернути увагу до проблеми забруднення океану. Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Designboom.

 

«Віденський фотограф Андреас Франке влаштував виставку під водою «Пластиковий океан», щоб підвищити рівень обізнаності з забрудненням океану відходами з пластику», – йдеться у повідомленні.

(Фото: Designboom)

Підводна виставка, що була доступна кожному сміливцю, який спустився на глибину від 40 до 50 метрів, містила 24 портрети людей, що потопають у морі з пластику.

«Пластиковий океан» експозиціонували під водою біля узбережжя Флориди, дайвери з усього світу були запрошені відвідати виставку.

Наразі портрети готуються до наземної експозиції, але ще невідомо, де виставка відбудеться.

Усі фото: Designboom

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...