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У Львові помер відомий журналіст Володимир Руденко

Вероніка Рой

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У Львові в ніч на 1 вересня на 86 році життя перестало битися серце відомого журналіста Володимира Руденка. Про це пише «Високий замок».

 

Руденко Володимир Андрійович народився 13 травня 1934 р. в селі Таганча Канівського району Черкаської області. Закінчив середню школу зі срібною медаллю.

У 1953 році вступив до Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка на філософський факультет. Закінчив цей навчальний заклад у 1958 році. Після цього працював у райгазеті Черкаської області. У 1960−63 рр. працював кореспондентом в обласній молодіжці «Молодь Черкащини» — разом із відомим поетом Василем Симоненком. У цій редакції познайомився, а згодом і одружився із молодою журналісткою Жанною Біличенко (Руденко).

У 1963 році «молодіжку» закрили і подружжя переїхало у рідне місто Жанни — Львів. У Львові Володимир Руденко працював у молодіжній газеті «Ленінська молодь», де пройшов шлях від кореспондента, відповідального секретаря, заступника головреда до головного редактора. У 1976 р. став заступником головного редактора обласної газети «Львовская правда». Вийшов на пенсію у 1991 році.

Відтак продовжив журналістську роботу у відродженому Василем Пилип’юком фотожурналі «Світло і тінь». Згодом працював журналістом у журналі «Галицькі контракти», власкором загальноукраїнської газети «Свобода» (згодом «Політика»).

Також був членом Національної спілки журналістів України.

Фото: Високий Замок

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