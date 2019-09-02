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Низка вулиць Львова до кінця дня матиме проблеми із водопостачанням

Вероніка Рой

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Сьогодні, 2 вересня, деякі вулиці Львова до кінця дня отримуватимуть воду з пониженим тиском. Про це повідомляє пресслужба ЛМР з посиланням на ЛМКП «Львівводоканал».

 

Так, з 11:45 до 18:00 год. подача води відбуватиметься з пониженим тиском на таких вулицях: верхня частина Зеленої, Дунайська, Дністерська, Луганська, Навроцького, Керченська, Вулецька, Півколо, Липова Алея, Вигін, Раковського, Угорська, Жасминова, Орлина, Радість, Бузкова, Білоцерківська, Простора, просп. Червоної Калини, 7, 7а, Пирогівка та прилеглі до них.

Подача води відбуватиметься з пониженим тиском, у зв’язку з аварійною ситуацією на магістральному водогоні.

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