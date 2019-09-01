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Патрульні опублікували схеми руху транспорту до і після концерту «Океану Ельзу» на «Арені Львів»

Вероніка Рой

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Сьогодні о 19 годині на стадіоні «Арена Львів» відбудеться концерт «Океану Ельзи», який планують відвідати тисячі громадян. Відтак пресслужба патрульної поліції у Львівській області на Facebook-сторінці опублікувала схему руху транспортних засобів на час концерту.

 

Як повідомляється, регулюватимуть рух патрульні поліцейські. Усіх закликають ознайомитися зі схемами руху і врахувати їх при прокладанні власного маршруту.

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Патрульні наголошують, що паркуватися можна лише у встановлених місцях, аби не перешкоджати виїзду транспортних засобів.

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«За можливості скористайтеся шатл-басами або громадським транспортом, роботу якого спеціально продовжили.  Аби уникнути непорозумінь, просимо неухильно дотримуватися жестів регулювальників. Дотримуйтеся схем руху, аби не зіпсувати вечір», – йдеться у повідомленні.

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