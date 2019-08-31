Зеленський обіцяє скасувати мораторій на ексгумації польських поховань

Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий розблокувати заборону на ексгумацій польських жертв на Волині. Про це глава держави заявив на спільній пресконференції президентів України та Польщі, повідомляє Укрінформ.

«Ми домовилися оновити та перезавантажити Двосторонню робочу групу, що працюватиме під патронатом обох президентів — Польщі та України. Щоб усі темні плями минулого, не завадили нашим народам будувати спільне світле майбутнє. Я у це дуже вірю. Я готовий розблокувати отримання дозволів на проведення пошукових робіт в Україні, а польська сторона упорядковуватиме українські місця пам’яті у Польщі», – сказав Зеленський.

За словами президента, він запропонував Дуді створити на кордоні України та Польщі спільний меморіал примирення.

Зазначимо, українсько-польські історичні відносини загострилися у квітні 2017 року, коли польські націоналісти за підтримки місцевої влади знищили на кладовищі в селі Грушовичі поблизу Перемишля пам’ятник воякам УПА. Відразу після цього Київ заблокував проведення поляками ексгумацій в Україні, наполягаючи на відбудові знищених вандалами за останні роки на півдні Польщі українських місць пам’яті. Проблему не вирішено й досі. Польська сторона наполягає на розблокуванні можливості ведення пошуково-ексгумаційних робіт в Україні, а українська — на необхідності відбудови зруйнованих місць пам’яті.

В Україні та Польщі різне ставлення до подій на Волині та у Східній Галичині 1943-1944 років. Сейм Польщі назвав Волинську трагедію геноцидом польського народу, українські історики це заперечують. Польські історики покладають відповідальність за вбивства цивільного населення виключно на ОУН і УПА, а більшість українських істориків переконані у відповідальності за злочини обох сторін.

У Польщі вважають, що в результаті етнічних чисток загинуло понад 100 тис. поляків і 5-10 тис. українців. Натомість в Україні говорять про кілька десятків тисяч убитих поляків та до 20 тис. українців.

Фото: сайт президента