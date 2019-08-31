Вступ 2020. У Міносвіти назвали ТОП-10 новацій прийому до вишів наступного року

У 2020 році Міністерство освіти й науки хоче змінити Умови прийому до закладів вищої освіти. Відповідний проєкт наказу опублікували на сайті Міносвіти для громадського обговорення, передає пресслужба відомства.

Так, у розміщеному проєкті виділяють ТОП-10 основних змін: