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Учні 6 і 9 класів на Львівщині лише на 60% забезпечені підручниками

Вероніка Рой

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На Львівщині другокласники Нової української школи повністю забезпечені підручниками. В той же час — учні 6, 9 та 11 класів ще не матимуть посібників з окремих предметів. Про це Укрінформу розповіла директор департаменту освіти та науки Львівської облдержадміністрації Любомира Мандзій.

 

«В минулому році ми повністю отримали підручники для першого класу. Цього року із субвенції державного бюджету отримуємо підручники для другого класу. Вони вже є на Львівщині, тобто немає дефіциту підручників для другого класу»,- зазначила Мандзій.

Проте, за її словами, область поки що отримала лише 60 відсотків підручників для шостого та дев’ятого класів. Не вистачає підручників і для одинадцятих класів.

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