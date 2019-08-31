У Львові з сольним концертом виступить співачка М’ята

Українська співачка М’ята в рамках осіннього міні-туру Україною з новою програмою «Ти мене кохай» виступить у Львові в клубі «Малевич». Про це інформують організатори заходу.
В репертуарі М’яти такі відомі треки: «Запалаєм», «Там, де рай», «Ніколи», «Квіточка», «Обмани мене» та інші.
«Львівський концерт співачки М’яти буде наповнений лірикою та драйвом, яскравими емоціями та справжньою жіночністю. В цей вечір почуєте як улюблені пісні, так і нові треки, що незабаром стануть хітами», – йдеться у повідомленні організаторів.
Спеціальним гостем концерту стане Ivan Navi, з яким співачка нещодавно випустила дуетний трек «Ти мене кохай». Пісню артисти презентують гостям концерту наживо.
Захід відбудеться 20 вересня о 19:00 год.
Квитки на концерт можна придбати тут.
Вероніка Рой