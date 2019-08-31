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У Львові з сольним концертом виступить співачка М’ята

Вероніка Рой

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Українська співачка М’ята в рамках осіннього міні-туру Україною з новою програмою «Ти мене кохай» виступить у Львові в клубі «Малевич». Про це інформують організатори заходу.

 

В репертуарі М’яти такі відомі треки: «Запалаєм», «Там, де рай», «Ніколи», «Квіточка», «Обмани мене» та інші.

«Львівський концерт співачки М’яти буде наповнений лірикою та драйвом, яскравими емоціями та справжньою жіночністю. В цей вечір почуєте як улюблені пісні, так і нові треки, що незабаром стануть хітами», – йдеться у повідомленні організаторів.

Спеціальним гостем концерту  стане Ivan Navi, з яким співачка нещодавно випустила дуетний трек «Ти мене кохай». Пісню артисти презентують гостям концерту наживо.

Захід відбудеться 20 вересня о 19:00 год.

Квитки на концерт можна придбати тут.

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