Наступної суботи львів’янок кличуть долучитися до жіночого велопараду

Наступної суботи, 7 серпня, у Львові проведуть IX жіночий велопарад. Захід буде приурочений до свята 1 вересня. Про це у Facebook повідомляють організатори події.

Як зазначають організатори, мета заходу — показати, що велосипед — вид транспорту, на якому зручно і швидко можна доїхати на роботу, на зустріч або на вечірку, і який є повноцінною альтернативою приватним авто. Їздити на велосипеді цікаво, приємно та корисно.

Участь у велопараді можуть брати лише жінки. Дрес-код: школа

Збір учасників відбуватиметься на вул. Університетській, біля пам’ятника І. Франку. Початок о 13 год.

Вхід — вільний.