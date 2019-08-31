Енергійна Лисичка та красень Спайк: 7 вихованців ЛКП «Лев», які шукають домівку

Львів’ян просять допомогти прилаштувати 7 собачок, які шукають домівки, а на даний момент перебувають в ЛКП «Лев». Про це комунальне підприємство повідомляє на своїй сторінці у Facebook.

«Ці 7 грайливих, вірних та щирих-щирих мокрих носиків не можуть дочекатися, аби стати невід‘ємною частинкою вашого життя та зробити його казковим. Подаруйте пухнастикам дім, і вони будуть не лише потужними генераторами щастя та позитиву, а й де б ви не були і що би не робили, повсякчас складуть чудову компанію, з якою ніколи не буде нудно», – йдеться у повідомленні.

Крихітка Айра — молода, дружня та весела собачка з найзворушливішим поглядом. Може проживати в квартирі. Чудово підійде в сім‘ю, де є діти, які люблять тварин.

Лисичка — молода й енергійна метисочка лайки. Потребує довготривалих прогулянок, тому прилаштовується в сім‘ю, яка веде активний спосіб життя.

Невеличкий дружній та спокійний собака-красень Руді. Добре гуляє на повідку, ладнає з іншими собаками.

Гіперактивний хвостатик Роня. Буде для свого нового господаря не лише чудовим другом, а й охоронцем.

Піксі – молодий та соціалізований метис пекінеса, віком близько року. Команда «Лева» має надію на те, що хтось упізнає в Піксі свого загубленого чотирилапого друга. Собака прилаштовується в сім‘ю, яка добре розуміється на цій породі.

Активний красень Спайк. Буде для свого нового господаря швидше другом, аніж охоронцем.

Джуля – собака, чиї надзвичайно милі вушка зачаровують з першого погляду. Добре гуляє на повідку та легко піддається навчанню. Може проживати в квартирі.

Зазначимо, ЛКП «Лев» працює без вихідних з 8:00 до 20:00. Знаходиться комунальне підприємство у Львові на вулиці Промисловій, 56.

Фото: ЛКП та Ірина Шелест