Експерти назвали ризики покупки продуктів харчування «з рук»

Купуючи «з рук», українці можуть придбати небезпечну для здоров’я продукцію. Експерти вивчили проблему і назвали основні ризики, що виходять від кустарних товарів. Про це пише Ukrhealth.

Небезпека криється в порушення рецептури виробництва та відсутності у фермерів спеціальних знань, необхідних для випуску якісного товару. Вже на етапі створення в їжу потрапляють палички ботулізму, сальмонельозу, дизентерії. Приватники на відміну від великих компаній фасують продукти в негерметичну тару, що містить токсичні речовини.

Ще одна серйозна небезпека для здоров’я криється у відсутності документів: медичної книжки та дозволу на торгівлю. Під виглядом фермерів часто ховаються перекупники. Краще не ризикувати і купувати товари, виготовлені на заводах, де ставляться жорсткі вимоги до випуску, зберігання, фасування.