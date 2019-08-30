В українських поліклініках можуть з’явитися сучасні кафе

В українських лікарня поліклініках та інших медзакладах можуть з’явитися сучасні кафе для відвідувачів, пацієнтів та персоналу. Таку пропозицію змін у державні будівельні норми розглядає Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, передає пресслужба Мінрегіону.

«Сьогодні у чинних будівельних нормах щодо ресторанів та кафе, а також щодо медичних установ є лише деякі загальні вимоги до проектування їдальнь при цих закладах. Крім того, вони є дуже застарілими. Ми хочемо врегулювати це питання та взагалі запроваджувати нову сучасну культуру в державних та інших установах. І це стосується не лише лікарень чи поліклінік. Хочемо, щоб там не було гнітючої атмосфери, сірих похмурих стін та коридорів, а навпаки було привітно, просторо та світло. Щоб там були такі зручності, як дитячий ігровий куточок та кафе. Це комфорт людей», – зазначив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Лев Парцхаладзе.

Практика влаштування сучасних та просторих кафе у медичних закладах широко розповсюджена у багатьох країнах Європи та світу.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються під час проектування нових та реконструкції існуючих будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.