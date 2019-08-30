У Львові нічний маршрут з’єднає залізничний вокзал та аеропорт

Нічний маршрут № 2Н з’єднає центр Львові із залізничним вокзалом і аеропортом. Відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні виконавчого комітету Львівської міської ради, передає пресслужба ЛМР.

«Пропонуємо зміни до нічного маршруту № 2Н, який сполучатиме центр міста із залізничним вокзалом і аеропортом. Вартість проїзду у нічних маршрутах подвійна від денних — тобто 14 грн. Маршрут курсуватиме щогодини», — доповів в.о. начальника управління транспорту ЛМР Олег Партика.

Зокрема схема маршруту № 2Н8 пролягатиме:

пл. Різні — пр. В. Чорновола — вул. Городоцька — вул. Чернівецька (залізничний вокзал) — вул. Городоцька — вул. Народна — вул. Любінська — вул. І. Виговського — вул. Є. Патона — вул. Ряшівська — вул. Городоцька (АС «Західна») — вул. Ряшівська — вул. Є. Патона — вул. Любінська (аеропорт) — вул. Любінська — вул. Окружна — вул. Городоцька — вул. Чернівецька (залізничний вокзал) — вул. Городоцька — вул. Торгова — пл. Різні.