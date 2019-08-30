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«Російський режим НЕтиші – вбиває!». У Львові пікетуватимуть консульство РФ

Соломія Головіна

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Під стінами Генконсульства РФ у Львові 3 вересня відбудеться всеукраїнська акція протесту: «Російський режим НЕтиші – вбиває!». Про це повідомляє Громадська рада при Львівській ОДА.

 

«6 серпня 2019 року, під час так званого «хлібного перемир’я» від обстрілів окупантів на Донбасі загинуло четверо українських військовослужбовці. За весь період «режиму тиші» окупант постійно обстрілює наші позиції, число жертв серед наших захисників уже ведеться сотнями. Тому вимагаємо від української влади та міжнародної спільноти вжити негайних і, головне, реальних дій щодо переможного завершення російсько-української війни на сході держави. Попередні домовленості та «формати», на жаль, не дають результату. Переконанні, – «режим тиші українського військового командування», «режим тиші міжнародної спільноти», «режим тиші української влади» та «режим тиші української громади» вбиває наших співвітчизників не менше ніж кулі окупантів», – зазначають організатори.

Перед входом у консульство РФ буде встановлено пам’ятні меморіали усім українцям, які загинули під час «режиму тиші», а також розвішаний банер із надписом: «Російський режим НЕтиші – вбиває!»

Акція розпочнеться о 12:00 біля Генконсульство РФ у Львові (вул. Левицького, 95).

Ілюстрація: організатори

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