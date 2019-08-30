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На Львівщині працівник прокуратури побив офіціанта

Вероніка Рой

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У смт Красне Львівської області працівник прокуратури побив офіціанта. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

 

Як повідомляється, співробітник місцевої прокуратури відпочивав в одному з кафе селища. У момент, коли до нього підійшов офіціант, він двічі вдарив його. Після чого вийшов із приміщення закладу. Мотиви такого вчинку прокурора невідомі.

На своїй сторінці у Facebook прессекретар прокуратури Львівщини Юлія Шевченко повідомила,  що на момент інциденту працівник прокуратури перебував у відпустці.

«Інцидент трапився у вечірній час, а причиною конфлікту стало непорозуміння при розрахунку.
Працівник визнав свою неправильну поведінку та за власним бажанням написав заяву на звільнення. На даний час вона задоволена», – йдеться у повідомленні.

Учора, 29 серпня, Радехівською місцевою прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ч.1 ст.296 ККУ (хуліганство), яке сьогодні скероване до ДБР.

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