Маршрутка №28 курсуватиме до АС-2

Автобусний маршрут №28 курсуватиме до АС-2, що на вул. Б. Хмельницького. Відповідне рішення ухвалив сьогодні, 30 серпня, виконавчий комітет Львівської міської ради.

Тепер схема маршруту № 28 виглядає так:

смт. Рудно (вул. М. Грушевського) — смт. Рудно (вул. Володимира Великого, вул. І. Огієнка, вул. М. Грушевського, вул. С. Наливайка — вул. Героїв Небесної Сотні) — кільцева дорога — вул. Городоцька — пл. Різні — пр. В. Чорновола — вул. В. Липинського — вул. Б. Хмельницького (АС-2) — вул. В. Липинського — пр. В. Чорновола — вул. Городоцька — кільцева дорога — смт. Рудне (вул. Героїв Небесної Сотні, вул. Т. Шевченка, вул. В. Івасюка) — смт. Рудно (вул. М. Грушевського).