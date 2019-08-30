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Гонтареву у центрі Лондона збила автівка

Вероніка Рой

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Ексголову Національного банку України (НБУ) Валерію Гонтареву в Лондоні збив автомобіль. Про це вона повідомила в коментарі LIGA.net.

 

«Мене в понеділок вдень на пішохідному переході в центрі Лондона збила машина і я тепер в госпіталі. Зараз поліція проводить розслідування: це нещасний випадок або загрози почали реалізовуватися», – зазначила Гонтарева.

Вона повідомила, що отримала серйозні травми.

«Травми серйозні – переломи кісток стопи. Уже зробили у вівторок першу операцію, чекаю другу», – написала Гонтарева.

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