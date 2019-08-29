Старий Кабмін склав повноваження

Кабінет міністрів на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом склав повноваження перед новообраним парламентом. Про це повідомляє «Укрінформ».

Це відбулося у четвер, 29 серпня, в рамках урочистого засідання з нагоди відкриття першої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання.

Гройсман був призначений прем’єр-міністром України 14 квітня 2016 року. Тоді уряд був швидко сформований у рамках дії коаліційної угоди.

Згідно зі статтею 115 Конституції України, уряд складає повноваження перед новообраною Верховною Радою України. При цьому він має продовжити виконувати свої повноваження до початку роботи новосформованого Кабінету міністрів.

Уряд є вищим органом у системі органів виконавчої влади. Він відповідальний перед президентом та парламентом, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією.

До складу КМУ входять прем’єр-міністр України, перший віцепрем’єр-міністр, віцепрем’єр-міністри, міністри.

Кандидатуру для призначення на посаду прем’єр-міністра вносить глава держави за пропозицією коаліції депутатських фракцій у парламенті або депутатської фракції, до складу якої входить більшість народних депутатів України від конституційного складу Верховної Ради України.

Міністр оборони та міністр закордонних справ призначаються Верховною Радою за поданням Президента, інші члени Кабінету міністрів призначаються Верховною Радою за поданням Прем’єр-міністра України.