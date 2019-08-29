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Що цікавого покаже Львівська опера у останні дні літа?

Соломія Головіна

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У останні дні літа Львівська національна опера запрошує львів’ян та гостей міста відвідати: оперету «Летюча миша» Й. Штрауса, балет «Лебедине озеро» П. Чайковського, оперу «Кармен» Ж.Бізе, балет «Білосніжка та семеро гномів» Б.Павловського, оперу «Дон Паскуале» Г. Доніцетті. Чудова нагода пірнути з головою у світ оперного мистецтва у ці спекотні дні!

 

ЧЕТВЕР, 29 Серпня – оперета «Летюча миша» Й. Штрауса

Оперета названа на честь головної героїні Розалінди, яку чоловік не впізнав на балу в костюмі летючої миші і закохався в неї без пам’яті.

«Летюча миша» – один з найбільш неперевершених творів не тільки автора, Йоганна Штрауса-молодшого, але одна з найдивовижніших оперет.

Початок о 18:00, квитки на оперету «Летюча миша».

П’ЯТНИЦЯ, 30 Серпня – балет «Лебедине озеро» П. Чайковського

Одне з найбільш фантастичних, неперевершених і знаменитих творінь балетного мистецтва. Його хореографія протягом довгого часу вважається загальновизнаною перлиною світового балету. Саме це мав на увазі великий хореограф ХХ століття Джордж Баланчин, коли вимовив знамениту фразу: «Щоб театральний зал завжди був повний, треба кожен балет називати «Лебедине озеро».

«Лебедине озеро» – переказ старовинної німецької легенди. Молодий принц Зігфрід закохується у зачаровану принцесу-лебедя Одетту. Його щира любов і вірність повинні допомогти їй позбутися від лебединого прокляття чаклуна Ротбарта і повернути коханій людську подобу назавжди.

Початок о 18:00, квитки на балет «Лебедине озеро».

СУБОТА, 31 Серпня – опера «Кармен» Ж. Бізе

Яскраві мелодії, шалені ритми іспанських танців, стрімкий розвиток дії, емоційна гра акторів – нова постановка Львівської національної опери в режисурі заслуженого діяча мистецтв України Галини Воловецької дивиться на одному диханні.

Гострий сюжет не відпускає ні на мить уваги глядача. Сержант Хозе, захопившись красивою циганкою Кармен, з часом уникає зустрічей зі своєю нареченою, Мікаелою. Кармен грає з Хозе, а потім з тореадором Ескамільо, чим викликає у Хозе ревнощі, ненависть до суперника і спрагу помсти. Він намагається завоювати любов Кармен і утримати волелюбну і примхливу красуню. Зрештою Хозе вирішує, що Кармен буде належати тільки йому, і нікому більше.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Кармен».

НЕДІЛЯ, 1 Вересня – балет «Білосніжка та семеро гномів» Б.Павловського

Балет польського композитора Богдана Павловського «Білосніжка та семеро гномів» – подарунок нашого театру найменшим глядачам.

Старовинна чарівна казка братів Грімм звучить особливо проникливо в хореографії балетмейстера Ігора Храмова. Знайомий із дитинства сюжет про юну красуню Білосніжку, дочку Короля, яку пихата  мачуха-чаклунка виганяє здому, стає історією про дружбу і вірність. Добре серце Білосніжки, її лагідний характер і чуйність допомагають їй вижити в дрімучому лісі. Потішні лісові Гноми щиро полюбили дівчинку і прихистили у себе. І ніякі чари й підступи не переможуть Любові.

Спектакль наповнений прекрасними танцями Білосніжки, завзятих гномів, звірів і птахів, які допомагали Принцу розбити чари злої королеви і з’єднати свої серця з прекрасною Білосніжкою.

Початок о 12:00, квитки на балет «Білосніжка та семеро гномів».

НЕДІЛЯ, 1 Вересня – опера «Дон Паскуале» Г. Доніцетті

Твір Г. Доніцетті  – один із найчистіших діамантів італійської опери.

Герої опери «Дон Паскуале» – старий самотній багатий чоловік дон Паскуале, його племінник Ернесто, дотепний лікар Малатеста, молода красива вдова Норіна – опиняються в пікантній ситуації, гостроту якої може зняти лише розіграш, жарт. Саме вони розрубують гордіїв вузол, і кожен із персонажів полегшено зітхає, не тримаючи ні на кого зла. А глядачі отримують величезний заряд позитивної енергії.

Початок о 18:00, квитки на оперу «Дон Паскуале».

Фото: Львівська опера

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