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Майбутні міністри Гончарука: список кандидатів

Соломія Головіна

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Верховна Рада 9 скликання планує призначити до складу уряду нових міністрів, за винятком міністра внутрішніх справ та міністра фінансів. Про це повідомляє УП.

 

Деякі кандидатури змінюються в останній момент, але на разі планують такі призначення:

Міністр Кабінету міністрів – Дмитро Дубілет.

Міністр фінансів – Оксана Маркарова, яка й обіймала цю посаду донині.

Віце-прем’єр з питань євроінтеграції – Дмитро Кулєба, дипломат та фахівець з комунікацій, представник України при Раді Європи.

Міністр економіки – Тимофій Милованов, почесний президент Київської школи Економіки (KSE).

Міністр інфраструктури – Владислав Криклій.

Міністр енергетики – Олексій Оржель, обраний нардепом від «Слуги народу», раніше працював у енергетичній сфері.

Міністр оборони – Андрій Загороднюк, раніше призначений позаштатним радником Володимира Зеленського та членом наглядової ради «Укроборонпрому».

Міністр внутрішніх справ – Арсен Аваков, який очолював МВС останні 5 років..

Міністр закордонних справ – Вадим Пристайко, який поки суміщає посади представника України при НАТО та заступника глави ОПУ.

Міністр охорони здоров’я – Зоряна Скалецька (Черненко).

Міністр юстиції – Денис Малюська, №25 у списку «Слуги народу».

Міністр житлово-комунального господарства – Альона Бабак.

Міністр соціальної політики – Юлія Сколовська.

Міністр гуманітарної політики – Володимир Бородянський.

Міністр ветеранів і тимчасово окупованих територій – Оксана Коляда.

Міністр із питань IT – Михайло Федоров.

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