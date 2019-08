Інновації у лікуванні та фахова робота. Як медичний центр «Альтернатива» допомагає сотням пар стати щасливими батьками

У серпні медичний центр «Альтернатива», яка знаходиться на вул. Героїв УПА, 73 у Львові, святкує своє 10-річчя. За цей час медичному закладу вдалося завоювати довіру сотень клієнтів та подарувати своїм пацієнтам можливість стати щасливими батьками. Таку успішність пов’язують із поєднанням роботи висококваліфікованих спеціалістів, які мають чималий досвід роботи в репродуктології, кращих медичних традицій та найновіших світових технологій.

За словами директора медичного центру «Альнернатива», доктора медичних наук, «Заслуженого лікаря України» Ігоря Палиги, спеціалісти медичного закладу одні з перших почали впроваджувати репродуктивні технології у Західній Україні.

«Кожен рік у нашу клініку звертається від 500 до 800 пар. І більше половини з них вагітніють. Для мене найважливішим є результат, його не можна порівняти ні з чим. І на первинних консультаціях кажу нашим пацієнтам, що позитивний результат нам потрібен неменше, ніж їм. Адже це нове життя, це хороші емоції, а для цього ми і працюємо», – зазначив він.

Протягом 10-ти років діяльності медичного центру «Альтернатива» вдалося досягнути рекордних показників ефективності: позитивний результат запліднення in vitro сягнув позначки 86%. Такий коефіцієнт є показовим не лише для Львівської області, а й для всієї країни.

Завідувач відділення репродуктології клініки «Альтернатива» Любов Михайлишин розповіла, від чого залежить успіх проведення заплідення методом in vitro.

«Якщо говорити про запліднення in vitro, то слід визначити два глобальних фактори: якість ембріона та умови середовища, з яким він контактує. На якість ембріона вирішальне значення має вік жінки та спосіб життя: харчування, фізична активінсть та наявність чи відсутність шкідливих звичок. Необхідні і спеціальні умови середовища для ембріона. Наша клініка має сучасне обладнання, яке забезпечує йому необхідне середовище. Але є чимало пар, які бояться запліднення in vitro. Оскільки проблема безпліддя завжди супроводжується цілим рядом міфів, і у них виникає запитання: чи справді дітки народяться здоровими,чи дане лікування буде безпечним і не виникне якихось ускладнень. Хочу звернутися до пар і зазначити, що ці фактори, насправді, це міфи. І цей страх негативно результату має відійти у минуле. Оскільки з року в рік ефективність лікування безпліддя методом in vitro зростає. Зокрема, у клініці «Альтернатива» впродовж останніх років ми констатуємо високу ефективність лікування. Тобто зі 100 пар з першої спроби вагітніють 75», – пояснила вона.

Також у клініці планують запровадити новий напрям: лікування раку шийку матки. Із цим захворювання в Україні кожного року стикається 20 жінок на 100 тисяч населення. Та сучасні методи профілактики, лікування і реабілітації здатні виправити ситуацію. Саме ці методи і будуть запроваджуватися у клініці «Альтернатива» заради того, щоб подарувати жінкам шанс на одужання та повноцінне життя.

«Рак шийки матки – це основна причина смертей жінок репродуктивного віку в Україні. Особливістю злоякісних новотворів є те, що вони ніяк себе не проявляють клінічно. І єдиний спосіб виявити початкову стадію раку – це активний діагностичний процес збоку кваліфікованого лікаря. Тому в жодному разі не треба чекати на дискомфорти, треба прийти в клініку та пройти скринінгове обстеження. В нашій клініці зараз діагностується передрак та початковий інвазійний рак шийки матки», – розповіла професор кафедри онкології та медрадіології ЛНМУ ім. Д. Галицького, онкогінеколог Наталія Володько.

Крім цього, клініка «Альтернатива» пропонує жінкам послуги естетичної гінекології. Дуже часто саме за цією послугою звертаються до косметологів, однак фахівці радять йти саме у медичний заклад.

«Естетична гінекологія – це новий напрям у гінекології. Але наша клініка пропонує багато процедур, починаючи від пілінгів, корекції зовнішніх дефектів та корекції по медичних показах. Хотіла б закликати жінок звертатися за цією послугою саме у клініку. Тому що такі процедури несуть лікувальний ефект. Звичайно, є деякі естетичні компоненти, але дуже багато медичних проблем ми вирішуємо препаратами, не допускаючи хірургічних втручань. Однозначно, що оцінити ступінь ураження та дізнатися, чи дозволяє ця терапія уникнути хірургічного втручання, зможе тільки лікар. Інколи з такими проблеми жінки звертаються до косметологів, але зазначу, що вони можуть робити лише зовнішні естетичні процедури», – додала гінеколог-естетист клініки «Альтернатива» Тетяна Півоварова.

