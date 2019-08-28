Державний «Укргазбанк» через суд стягує у львівського бізнесмена Рогуцького понад 780 тисяч доларів боргу

Акціонерний банк «Укргазбанк» (понад 94,94 % його статутного капіталу належить державі) через суд намагається стягнути з відомого львівського підприємця борг по кредиту загалом на суму понад 780 тисяч доларів.

Як повідомили у прес-службі АБ «Укргазбанк», ще у червні 2006 року Микола Рогуцький взяв кредит на суму 500 тисяч доларів США в АБ «Укргазбанк». В забезпечення за цим кредитним договором між банком та дружиною позичальника було укладено договір іпотеки, за яким банку передано у заставу його нерухоме майно – престижний житловий будинок, площею 376,3 кв м у Львові.

Як наголошують у банку, бізнесмен чи не відразу припинив обслуговування кредиту і на численні пропозиції банку щодо конструктивного вирішення цієї проблеми не реагував роками.

«Укргазбанк», який після 2009 року набув статусу державної фінансової установи, у зв’язку з тривалим невиконанням підприємцем Рогуцьким його зобов’язань за кредитним договором та, захищаючи інтереси держави, звернувся до Галицького районного суду Львова та 26 квітня 2016 року отримав рішення про стягнення з нього заборгованості у розмірі 624 957,78 дол. США та 3 889 916,51 грн, судових витрат у розмірі 3 441,00 грн.

Водночас у банку заявляють, що Рогуцький штучно затягує судові процеси, цілеспрямовано зловживає своїми процесуальними правами, щоб не повертати позичені гроші банку.

У свою чергу і «Укргазбанк» налаштований принципово та обіцяє вжити усіх необхідних заходів з метою стягнення заставного майна боржника за рахунок предмета іпотеки боржника – будинку підприємця у Львові. Так, вже в межах судової справи забезпечено позов банку шляхом накладення заборони щодо реєстрації будь-яких третіх осіб в іпотечному будинку боржника.

У коментарі директор департаменту врегулювання боргових зобов’язань «Укргазбанку» Олександр Калініченко розповів: «Вживаються заходи щодо захисту прав банку у справі за позовом Рогуцького М.Б. до Укргазбанку, третя особа: Рогуцька Л.П. про захист порушеного права споживача та визнання кредитного договору недійсним. В рамках відкритого виконавчого провадження здійснюються заходи щодо примусового виконання рішення Галицького районного суду м. Львова від 26.04.2016 року про стягнення з Рогуцького М.Б. заборгованості за кредитним договором».

Зазначимо, Микола Рогуцький – львівський підприємець, власник «Західноукраїнського автомобільного дому» (дилер «Мерседес» у регіоні), президент корпорації «Артор».