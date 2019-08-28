ОСТАННІ НОВИНИ

Державний «Укргазбанк» через суд стягує у львівського бізнесмена Рогуцького понад 780 тисяч доларів боргу

Олена Карп'юк

|

Акціонерний банк «Укргазбанк» (понад 94,94 % його статутного капіталу належить державі) через суд намагається стягнути з відомого львівського підприємця борг по кредиту загалом на суму понад 780 тисяч доларів.

 

Як повідомили у прес-службі АБ «Укргазбанк», ще у червні 2006 року Микола Рогуцький взяв кредит на суму 500 тисяч доларів США в АБ «Укргазбанк». В забезпечення за цим кредитним договором між банком та дружиною позичальника було укладено договір іпотеки, за яким банку передано у заставу його нерухоме майно – престижний житловий будинок, площею 376,3 кв м у Львові.

Як наголошують у банку, бізнесмен чи не відразу припинив обслуговування кредиту і на численні пропозиції банку щодо конструктивного вирішення цієї проблеми не реагував роками.

«Укргазбанк», який після 2009 року набув статусу державної фінансової установи, у зв’язку з тривалим невиконанням підприємцем Рогуцьким його зобов’язань за кредитним договором та, захищаючи інтереси держави, звернувся до Галицького районного суду Львова та 26 квітня 2016 року отримав рішення про стягнення з нього заборгованості у розмірі 624 957,78 дол. США та 3 889 916,51 грн, судових витрат у розмірі 3 441,00 грн.

Водночас у банку заявляють, що Рогуцький штучно затягує судові процеси, цілеспрямовано зловживає своїми процесуальними правами, щоб не повертати позичені гроші банку.

У свою чергу і «Укргазбанк» налаштований принципово та обіцяє вжити усіх необхідних заходів з метою стягнення заставного майна боржника за рахунок предмета іпотеки боржника – будинку підприємця у Львові. Так, вже в межах судової справи забезпечено позов банку шляхом накладення заборони щодо реєстрації будь-яких третіх осіб в іпотечному будинку боржника.

У коментарі директор департаменту врегулювання боргових зобов’язань «Укргазбанку» Олександр Калініченко розповів: «Вживаються заходи щодо захисту прав банку у справі за позовом Рогуцького М.Б. до Укргазбанку, третя особа: Рогуцька Л.П. про захист порушеного права споживача та визнання кредитного договору недійсним. В рамках відкритого виконавчого провадження здійснюються заходи щодо примусового виконання рішення Галицького районного суду м. Львова від 26.04.2016 року про стягнення з Рогуцького М.Б. заборгованості за кредитним договором».

Зазначимо, Микола Рогуцький – львівський підприємець, власник «Західноукраїнського автомобільного дому» (дилер «Мерседес» у регіоні), президент корпорації «Артор».

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...