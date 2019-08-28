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Апарат Львівської ОДА шукає кадри

Вероніка Рой

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Апарат Львівської обласної державної адміністрації оголошує конкурс на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста відділу забезпечення діяльності керівництва апарату. Про це Львівському портал повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

 

Кваліфікаційні вимоги: вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра, досвід роботи не обов’язковий, вільне володіння державною мовою.

Для участі в конкурсі необхідно подати наступні документи:

1) копія паспорта громадянина України;

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів для зайняття посади (за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (із змінами), до якої додається резюме у довільній формі;

3) письмова заява, в якій повідомляється, що до особи не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та згода на проходження перевірки й оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;

4) копія (копії) документа (документів) про освіту;

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою;

6) заповнена особова картка встановленого зразка (Особова картка державного службовця, затверджена наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016 № 156, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 31.08.2016 за № 1200/29330);

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (подається в порядку, передбаченому Законом України «Про запобігання корупції» та у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань  запобігання корупції);

Документи необхідно подати до 18:00 год 10 вересня.

Дата проведення конкурсу: 13 вересня об 11:00 год, за адресою: Львівська обласна державна адміністрація (м. Львів, вул. Винниченка, 18, каб. 257).

Контактна особа: Ігор Тертула, тел: (032)2999492, e-mail: kadryvd@loda.gov.ua.

Детальніше за посиланням. 

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