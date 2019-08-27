Завтра три львівські храми відзначатимуть Успіння Пресвятої Богородиці

Християни східного обряду 28 серпня відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці. У Львові престольний празник на свято Успіння відзначають три храми міста. Про це пише «Духовна велич Львова».
Свято Успіння Пресвятої Богородиці, згідно з традицією Східної Церкви, належить до переліку дванадцяти найбільших свят церковного року. Відзначається 15 серпня за старим стилем, 28 серпня – за новим (Католицька та більшість Православних Церков світу святкують Успіння 15 серпня). Передує святу Успенський піст, який розпочинається 14 серпня і триває два тижні.
Розклад богослужінь у трьох храмах Львова
УГКЦ
Храм Успення Пресвятої Богородиці (вул. Максимовича 2 Б)
8:00 – Божественна Літургія
10:00 – Божественна Літургія
12:00 – Божественна Літургія
ПЦУ
Храм Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Руська 5/7)
08.00 год. – Божественна Літургія. Опісля відбудеться освячення води та окроплення святою водою вірних
11.00 год. – Святкова Архиєрейська Літургія. Опісля відбудеться хресна хода навколо храму
Храм Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Полтвяна, 34)
12.00 год. –Божественна Літургія.
14.00 год. – освячення води. Окроплення святою водою вірних
Вероніка Рой