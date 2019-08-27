Завтра три львівські храми відзначатимуть Успіння Пресвятої Богородиці

Християни східного обряду 28 серпня відзначають свято Успіння Пресвятої Богородиці. У Львові престольний празник на свято Успіння відзначають три храми міста. Про це пише «Духовна велич Львова».

Свято Успіння Пресвятої Богородиці, згідно з традицією Східної Церкви, належить до переліку дванадцяти найбільших свят церковного року. Відзначається 15 серпня за старим стилем, 28 серпня – за новим (Католицька та більшість Православних Церков світу святкують Успіння 15 серпня). Передує святу Успенський піст, який розпочинається 14 серпня і триває два тижні.

Розклад богослужінь у трьох храмах Львова

УГКЦ

Храм Успення Пресвятої Богородиці (вул. Максимовича 2 Б)

8:00 – Божественна Літургія

10:00 – Божественна Літургія

12:00 – Божественна Літургія

ПЦУ

Храм Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Руська 5/7)

08.00 год. – Божественна Літургія. Опісля відбудеться освячення води та окроплення святою водою вірних

11.00 год. – Святкова Архиєрейська Літургія. Опісля відбудеться хресна хода навколо храму

Храм Успіння Пресвятої Богородиці (вул. Полтвяна, 34)

12.00 год. –Божественна Літургія.

14.00 год. – освячення води. Окроплення святою водою вірних