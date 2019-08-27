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Як у Парку культури пройшов Кавуновий фестиваль

Вероніка Рой

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У Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького у Львові 24 серпня пройшов Кавуновий фестиваль. Відвідувачі мали можливість взяти участь у різноманітних майстер-класах, арт-розвагах та поласувати кавунами. Про це повідомляють організатори у Facebook.

 

«От так от пройшов щорічний Кавуновий фестиваль. Людей було так багато, що галявина була уся заповнена… Багато їли кавунів, розважалися, танцювали та веселилися, одним словом «суцільний фан», — йдеться у повідомленні.

Фото:  Парку культури та відпочинку ім. Б. Хмельницького

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