В найближчі дні на Львівщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Упродовж 28 серпня-2 вересня по території міста й області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5-й клас). Про це інформує пресслужба ЛМР з посиланням Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

Мешканців закликають суворо дотримуватись правил пожежної безпеки — не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях. Адже, як зазначають фахівці, пожежі в екосистемах шкодять довкіллю, тваринному та рослинному світу, а дим небезпечний для здоров’я людини!

До слова, з початку року у Львові зафіксували 33 пожежі сухої рослинності.