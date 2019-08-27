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В найближчі дні на Львівщині очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки

Вероніка Рой

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Упродовж 28 серпня-2 вересня по території міста й області буде надзвичайний рівень пожежної небезпеки (5-й клас). Про це інформує пресслужба ЛМР з посиланням Львівський регіональний центр з гідрометеорології.

 

Мешканців закликають суворо дотримуватись правил пожежної безпеки — не випалювати суху траву, сміття та сухостій дерев, не розводити вогнища у невідведених для цього місцях. Адже, як зазначають фахівці, пожежі в екосистемах шкодять довкіллю, тваринному та рослинному світу, а дим небезпечний для здоров’я людини!

До слова, з початку року у Львові зафіксували 33 пожежі сухої рослинності.

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