У 2020 році Укрзалізниця почне передавати вокзали у приватну власність

В Укрзалізниці планують здати перші вокзали у концесію вже наприкінці 2020 – на початку 2021 року. Про це пише голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов у колонці на «Економічні правді».

«Якщо подивимося на досвід Європи, вокзали є одним із найпривабливіших активів для залучення приватного капіталу. Найпоширеніші механізми – це концесія або створення спільного підприємства. Ми працюємо зі Світовим банком та IFC над цим питанням і маємо амбіцію здати перші вокзали у концесію вже наприкінці 2020 – на початку 2021 року», – написав він.

За словами Євгена Кравцова, це дозволить, з одного боку, залучити приватні інвестиції для реконструкції вокзальної інфраструктури, з іншого – залізниця матиме партнерів, які допоможуть розбудувати процеси ефективного управління активами.

«Тому ми з нетерпінням очікуємо якнайшвидшого ухвалення закону «Про концесію», який був проголосований у першому читанні ще у квітні 2018 року», – додав він.