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У 2020 році Укрзалізниця почне передавати вокзали у приватну власність

Вероніка Рой

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В Укрзалізниці планують здати перші вокзали у концесію вже наприкінці 2020 – на початку 2021 року. Про це пише голова правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов у колонці на «Економічні правді».

 

«Якщо подивимося на досвід Європи, вокзали є одним із найпривабливіших активів для залучення приватного капіталу. Найпоширеніші механізми – це концесія або створення спільного підприємства. Ми працюємо зі Світовим банком та IFC над цим питанням і маємо амбіцію здати перші вокзали у концесію вже наприкінці 2020 – на початку 2021 року», –  написав він.

За словами Євгена Кравцова, це дозволить, з одного боку, залучити приватні інвестиції для реконструкції вокзальної інфраструктури, з іншого – залізниця матиме партнерів, які допоможуть розбудувати процеси ефективного управління активами.

«Тому ми з нетерпінням очікуємо якнайшвидшого ухвалення закону «Про концесію», який був проголосований у першому читанні ще у квітні 2018 року», –  додав він.

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