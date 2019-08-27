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10-річний мешканець Львівщини став переможцем Міжнародного тенісного турніру в Дюссельдорфі

Вероніка Рой

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Юний спортсмен Олександр Гелета з Миколаєва, що на Львівщині, переміг на Міжнародному тенісному чемпіонаті Andro Kids Open-2019  в Дюссельдорфі, Німеччина. Про це інформує управління фізичної культури і спорту Львівської ОДА.

 

На Міжнародному турнірі з настільного тенісу Олександр Гелета виступав у віковій категорії 2009 року народження. Його суперниками у віковій категорії було більше 80 професійних учасників високого рівня.

Загалом за звання переможців на чемпіонаті змагались 1400 учасників дев’яти різних вікових категорій (від 2002 року до 2010 року) з 50 країн світу.

У Миколаєві юний спортсмен посилено займався до 6,5 років у Мар’яна Яцишина, а далі і дотепер займається у СДЮСШ м. Львова – «Прудкий м’яч» у тренерки Анжели Сидорко.

Фото: Наталі Гелети

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