У ведмежому притулку «Домажир» встановили національний рекорд

В День Незалежності, 24 серпня, у ведмежому притулку «Домажир», що на Львівщині, встановили національний рекорд з носіями прізвищ на тематику ведмедів, які одночасно зібралися в одному місці. Про це йдеться на сторінці у Facebook притулку.

Зазначимо, раніше притулок запрошував людей з усієї України з прізвищами Ведмідь і Медвідь, а також зі спільнокореневими (-вед, -мед). Загалом участь взяли 103 учасники. Таким чином рекорд було встановлено.

«У ведмежому притулку «Домажир» було встановлено національний рекорд. Зібралось 103 «Ведмеді» та більше 400 друзів «Ведмедів», які відвідали нас у цей день, і також прийняли участь у нашій події», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що захід провели з метою привернення уваги української громадськості до проблеми захисту бурого ведмедя, що занесений до Червоної Книги України.

Детальніше про притулок «Домажир» можна прочитати тут.

Фото: Ведмежий притулок “Домажир”