Разумков назвав комітети у ВР, які «Слуга народу» готова віддати іншим фракціям

Партія «Слуга народу» пропонує іншим політичним силам, які будуть працювати у Верховній Раді, внести свої пропозиції щодо кандидатур на посади керівників низки парламентських комітетів. Про це голова партії «Слуга народу» Дмитро Разумков сказав журналістам після засідання підготовчої групи щодо роботи Верховної Ради України ІХ скликання, повідомляє Укрінформ.

«Розумієте, тут важко сказати це для опозиції чи не опозиції. Це іншим політичним силам. Я сподіваюся, що робота у парламенті буде направлена не на політичну позиції чи опозицію, а все ж таки на розвиток нашої держави. Те, що ми говоримо щодо керівних посад, а саме керівників комітетів, то ми пропонуємо (комітет – ред.) з питань прав людини та деокупації тимчасово окупованих територій, друге — це свобода слова, молоді і спорту, євроінтеграція, і комісія з питань ветеранів», – сказав Разумков.

За його словами, ці питання обговорювалися на засіданні сьогодні, але учасники засіданні вирішили взяти тайм-аут до вівторка, аби за цей час провести консультації зі своїми політичними силами.

Нагадаємо, перше урочисте засідання Верховної Ради 9-го скликання, обраної на позачергових виборах 21 липня, призначено на 29 серпня.