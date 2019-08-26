Куди львів’яни можуть приносити вживаний одяг та взуття для потребуючих: перелік адрес

На сьогодні у різних районах Львова розташовані понад 20 контейнерів, куди містяни можуть приносити вживані речі для малозабезпечених людей. Про це йдеться на сторінці Спільноти взаємодопомоги «Емаус-Оселя».

«Спільнота «Емаус – Оселя» збирає для подальшого використання речі, які більше не потрібні їхнім власникам, але ще можуть знадобитися іншим. Збір речей відбувається через розташовані у місті контейнери, а у випадку великогабаритних речей – вантажівками організації за викликами додому. Також можна привозити речі у будинок Спільноти у Винниках або у Майстерню добрих справ «Емаус-Оселя у Львові», – йдеться у повідомленні.

Усі зібрані речі використовуються для допомоги іншим людям через реалізацію низки соціальних проектів.

Адреси розташування контейнерів у м. Львові:

вул. Винниченка, 22 (біля Храму Святого Архистратига Михаїла); пл. св. Юра, 5 (біля входу в Собор Святого Юра); просп. Червоної Калини, 70 (біля входу у Церкву Різдва Пресвятої Богородиці); вул. Джорджа Вашингтона, 12 – на розі з вул. Пасічна (АЗС “ОККО”); вул. Малоголосківська, 8д (на парковці житлового комплексу); с. Сокільники, вул. Стрийська, 30; (біля входу у ТРЦ “King Cross Leopolis” зі сторони гіпермаркету “Епіцентр”); вул. Шевченка, 388-408, Рясне – 1 (Капличка Св. Василія Великого); вул. Личаківська, 175 (біля входу у Церкву Покрову Пресвятої Богородиці); вул. Максимовича, 2 (біля Каплиці Успення Пресвятої Богородиці); вул. Угорська, 2 (біля входу у Майстерню добрих справ “Емаус – Оселя”); ТВК “Південний”. (1 – біля входу у церкву Покрови Пресвятої Богородиці. / 2 – біля входу у Благодійний фонд “Білий ангел”); вул. Генерала Чупринки, 70 (подвір’я Храму Святого Климентія Папи); вул. Пилипа Орлика, 5 (подвір’я Церкви Святих мучениць Віри, Надії, Любові та їх матері Софії); вул. Величковського, 1, Рясне-2 (біля храму Пресвятої Євхаристії); вул. Наукова, 19а (між супермаркетами “Сільпо” та “Арсен”), біля церкви Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього; вул. Наукова, 2А (АЗС “ОККО” №64); вул. Симона Петлюри, 1 (АЗС “ОККО” №68); просп. Червоної Калини, 35а (АЗС “ОККО” №63); вул. Зелена, 283 (АЗС “ОККО” №65); вул. Ряшівська, 6 (АЗС “ОККО” №69); вул. Б. Хмельницького, 292 (АЗС “ОККО” №87).



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Фото: «Емаус-Оселя», Дивись. інфо