Українцям обіцяють гарячий початок тижня

В Україні у понеділок, 26 серпня, збережеться суха і сонячна погода з денною температурою 29-34° тепла. Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«26 серпня невелика хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с», – йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 10-15°, вдень 24-29°; у південній частині та на Закарпатті вночі 16-21°, вдень 29-34°.

У наступні два дні, 27-28 серпня, в Україні також буде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°; у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Впродовж 29-30 серпня синоптики прогнозують лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. На решті території України без опадів.

Температура вночі 7-13°, вдень 20-26°; у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 12-18°, вдень 24-30°.

У Києві та Київській області у понеділок, 26 серпня, збережеться невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 26-28°; по області вночі 10-15°, вдень 24-29°.

Без опадів буде у Києві і в наступні чотири дні – 27-30 серпня.

При цьому температура повітря 27-28 серпня становитиме, за прогнозами синоптиків, вночі 10-15°, вдень 23-28°; 29-30 серпня – вночі 8-13°, вдень 21-26°.