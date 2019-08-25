ОСТАННІ НОВИНИ

Українцям обіцяють гарячий початок тижня

Соломія Головіна

|

В Україні у понеділок, 26 серпня, збережеться суха і сонячна погода з денною температурою 29-34° тепла. Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

 

«26 серпня невелика хмарність. Без опадів, лише в Карпатах та на Закарпатті вдень місцями короткочасний дощ, гроза. Вітер північно-східний, східний, 5-10 м/с», – йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 10-15°, вдень 24-29°; у південній частині та на Закарпатті вночі 16-21°, вдень 29-34°.

У наступні два дні, 27-28 серпня, в Україні також буде без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 10-15°, вдень 23-28°; у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 15-20°, вдень 28-33°.

Впродовж 29-30 серпня синоптики прогнозують лише на Закарпатті та Прикарпатті місцями невеликий короткочасний дощ з грозою. На решті території України без опадів.

Температура вночі 7-13°, вдень 20-26°; у південній частині, на Закарпатті та Прикарпатті вночі 12-18°, вдень 24-30°.

У Києві та Київській області у понеділок, 26 серпня, збережеться невелика хмарність, без опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 13-15°, вдень 26-28°; по області вночі 10-15°, вдень 24-29°.

Без опадів буде у Києві і в наступні чотири дні – 27-30 серпня.

При цьому температура повітря 27-28 серпня становитиме, за прогнозами синоптиків, вночі 10-15°, вдень 23-28°; 29-30 серпня – вночі 8-13°, вдень 21-26°.

Загрузка...
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Бути українцем. Омелян Ковч
Ігор ВАСЮНИК
Бути українцем. Омелян Ковч

20 серпня виповнилось 135 років з дня народження Омеляна Ковча – священника УГКЦ Омеляна Ковча, блаженного священномучен...

Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ
Вероніка РОЙ
Історія львівського курсанта, який став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ

Львівський курсант Артем Бараненко став кращим іноземним випускником Королівської академії сухопутних військ Великої Бри...

Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи
Омелян ШЕВЧУК
Українське євробачення у Львові. Як національне мегашоу змінює сенси та розвінчує міфи

Про такий виступ на стадіоні мріє кожен співак. Величезна сцена довжиною 49 метрів, ультрасучасні світло та звук, яскрав...

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини
Омелян ШЕВЧУК
Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини

Українські студенти-медики провалили міжнародний іспит з основ медицини (IFOM) в Україні. Увесь процес супроводжувався т...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...