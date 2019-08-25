У найближчі роки задумаюся над завершенням кар'єри, - Ломаченко

Чемпіон світу за версіями WBC і WBA в легкій вазі Василь Ломаченко (13-1, 10 КО) зізнався, що не планує тривалий час залишатися в професійному боксі. Про це українець заявив у інтерв’ю одному з телеканалів, передає DT.ua.

«Не можна забувати про вагу, в якій я боксую. Я не важковаговик. Я не Сашко Усик, який може у 37 або 38 років перебувати в хороших кондиціях і виступати. В легкій вазі у 37 ти вже дуже старий чоловік, у якого втрачається реакція, швидкість, витривалість, сила. Тим не менш, є такі боксери, як Менні Пак’яо і Флойд Мейвезер, які дожили до такого спортивного віку і продовжують боксувати.

У мене, звичайно, така ситуація, що мені вже майже 32 роки. Через рік, два або три я задумаюся про завершення кар’єри. Не можна забувати, що все залежить від здоров’я. Якщо буде здоров’я, можна продовжувати. Можна помітити, що у мене вже зараз після кожного бою травма», – зазначив Василь.

Наступний поєдинок Василь Ломаченко проведе проти британця Люка Кемпбелла (20-2, 18 КО) вже 31-го серпня в Лондоні.