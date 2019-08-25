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Після п'ятирічного парламентування Мустафа Найєм повертається у журналістику

Соломія Головіна

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Колишній журналіст і народний депутат Мустафа Найєм, який не балотувався до нового складу парламенту, погодився на пропозицію вести політичну програму на «Радіо НВ». Таку пропозицію Найєму в ефірі цього ж радіо зробив його шеф-редактор Валерій Калниш, а той погодився, передає «Громадське».

 

Місце ведучого цієї програми стало вакантним після того як попередній ведучий – журналіст Сергій Рахманін – пройшов до Верховної Ради за списком партії «Голос».

На уточнююче запитання, чи це буде авторська програма, Калниш відповів: «Авторська, так».

«Мені це дуже подобається, тому що це органічна історія. Давай на перший ефір ми запросимо Рахманіна моїм гостем», – сказав Найєм.

Калниш погодився із цією пропозицією.

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