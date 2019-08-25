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18-річна українська дзюдоїстка виграла чемпіонат світу

Соломія Головіна

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Українська дзюдоїстка Дар’я Білодід виграла чемпіонат світу, який проходить у Токіо (Японія). Українка виступала у ваговій категорії до 48 кг і зуміла здолати всіх своїх суперниць. Про це повідомляє УНІАН.

У чвертьфіналі Дар’я іппоном пройшла іспанку Лауру Абелінду Мартінес. У півфіналі їй вдалося здолати представницю Монголії Уранцецег Мунхбат, після чого у фіналі 18-річну дзюдоїстку чекала зустріч з місцевою спортсменкою – 24-річною Фуною Тонакі, яка виграла ЧС у 2017 році. У підсумку Білодід зуміла перемогти у фіналі. На старті протистояння вона зробила кидок на оцінку ваза-арі – цього вистачило для перемоги.

Варто відзначити, що Дар’я зуміла захистити титул, який вона завоювала на минулому чемпіонаті світу в Баку.

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