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«Замість сидінь – дерев’яні крісла». На Турківщині зловили нелегального перевізника

Соломія Головіна

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У місті Турка на Львівщині 23 серпня під час заходів державного контролю, які здійснювали працівники Укртансбезпеки, партульної поліції, Львівської ОДА, склали один протокол через нелегальне перевезення пасажирів. Людей перевозили у переобладнаному транспортному засобі на дерев’яних кріслах. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє голова ГО «За якісний транспорт» Святослав Товстига.

 

Так, у рамках перевірки було складено один протокол за ст. 164 КУпАП (відсутність ліцензії на здійснення перевезення пасажирів, тобто нелегальне перевезення пасажирів). Санкція штрафу в розмірі від 17 до 34 тисяч грн.

«Дивує те, що мешканців Турківщини влаштовувало їздити переробленим транспортним засобом на дерев’яних кріслах. Лякає той момент, що в людей відсутній інстинкт самозбереження, бо вразі ДТП була б велика біда», – написав Святослав Товстига.

Фото: Facebook/Святослав Товстига

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