Порошенко проігнорував Ходу гідності через рішення скасувати військовий парад

На Ході гідності у Києві в президентській ложі були три колишні президенти України – Леонід Кравчук, Леонід Кучма і Віктор Ющенко. Водночас Петра Порошенка не було. Про це повідомляє «Громадське».

Водночас у соцмережах Петро Порошенко привітав українців з Днем незалежності та опублікував фото біля Верховної Ради та у центрі Києва.

«Для мене дуже важливо розділити цей святковий день із тими, хто захищає нашу незалежність. Разом з військовими та їхніми родинами ми згадали тих, хто віддав своє життя за Україну, та сфотографувалися на пам’ять. Неймовірно тепла зустріч, яка гріє моє серце. Усіх вітаю зі святом!», – написав він.

У команді Порошенка «Громадському» пояснили, що відсутність експрезидента на Хрещатику – це реакція на скасування параду.

Рішення про скасування параду в Петра Порошенка вважають помилкою. Там додали, що Порошенко відзначив День незалежності за своєю програмою. Він був на молебні у Софії та вшанував пам’ять військових у залі пам’яті міністерства оборони.

Як відомо, сьогодні Україна відзначає 28-у річницю Незалежності. Замість військового параду на головній вулиці столиці відбулася офіційна «Хода гідності».

Раніше ми інформували про те, що президент України Володимир Зеленський прийняв рішення, що в цьому році військовий парад до Дня незалежності України не відбудеться, а 300 млн гривень, які планувалося виділити на організацію параду, направлять на премії всім українським військовим.