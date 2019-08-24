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Понад 3 мільйони українців постійно працюють закордоном, - Рева

Соломія Головіна

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Постійно за межами країни працюють 3,2 млн українців. Про це заявив міністр соціальної політики Андрій Рева, повідомляє НВ Бізнес.

 

Найбільша хвиля міграції з України, за його словами, спостерігалася в 90-х роках.

«У цей період з України виїхало близько 7 млн працівників. На початку 2000-х люди стали повертатися», – сказав міністр.

Друга хвиля міграції, за словами Андрія Реви, спостерігалася в 2015 – 2017 роках.

Періодично працювали за кордоном приблизно 7−9 млн українців. Постійно працюють не в Україні – близько 3,2 млн осіб.

«Якщо дивитися за обсягами переказів грошей в Україну, то в цьому році великого приросту не спостерігається. Це говорить про те, що великого зростання міграції не спостерігається», – повідомив Рева.

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