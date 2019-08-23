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Від ударів блискавок у Татрах постраждало понад 150 людей. Є загиблі

Андрій Котенський

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Понад 150 людей постраждали від ударів блискавок на гірському масиві Гевонт у польських Татрах, четверо людей загинули, з них – двоє дітей. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на RMF24.

 

Загиблі – двоє жінок 46 і 24 років та двоє 10-річних дітей – походили з різних регіонів Польщі.

Окрім того повідомляється також про ще одного загиблого чеського туриста у словацькій частині Татр.

Першу допомогу медики надали загалом понад 150 особам, на подальше лікування до лікарень спрямували 56 людей. Наразі госпіталізованими лишаються 34 особи.

Повідомляється, що багато постраждалих у важкому стані – у них переломи, внутрішні травми і опіки. Кількох постраждалих вже прооперували.

Як відомо, вчора вдень Татри накрила сильна гроза. За даними гірничо-рятувальної служби, блискавки вдаряли в основному у гірський масив Гевонт.

За словами одного з провідників по горах, який став очевидцем бурі, після удару блискавок в повітря здіймалися камені розміром з кулак і більші.

Зазначається, що синоптики не видали попередження про загрозу бурі в регіоні, тому не було спеціального сповіщення урядового центру безпеки. Інститут метеорології і водної економіки в свою чергу стверджує, що у прогнозі були грози, але не того масштабу, який вимагає розсилки спеціальних сповіщень про загрозу.

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