Молочні продукти подорожчають, – асоціація

У вересні ціни на молоко та молочні продукти для споживача зростуть на 5% порівняно з червнем-липнем. Про це повідомляє прес-служба Асоціації виробників молока, передає ЕП.

Зазначається, що за підсумками серпня молочний кошик вже подорожчав на 3%.

Серед причин для зростання цін називають дефіцит молока-сировини, пов’язаний зі стрімким скороченням поголів’я корів.

«За 6 місяців 2019 року тільки у промисловому секторі України вирізали 9700 голів, через що переробні підприємства недоотримали понад 160 тисяч тонн молока», – заявили в Асоціації.

Ще однією причиною називають необхідність впровадження вимог нового харчового законодавства, яке вимагає від молочних ферм оперативних і значних інвестицій у модернізацію і навчання персоналу.

«Додатково погіршує ситуацію посилений податковий тиск. Так, ставка ПДВ на молочні продукти в Україні найвища в Європі – 20%, проти 7% – у Німеччині, 5,5% – у Франції та 5% – у Польщі.

Експерти прогнозують продовження спаду виробництва у молочній галузі на фоні непрогнозованих умов ринку землі для господарств-виробників молока», – йдеться у повідомленні.

Додамо, що виробництво молока в Україні за 6 місяців поточного року скоротилось на понад 3% слідом за зменшенням кількості корів.