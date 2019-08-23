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Майже 14% дітей, які закінчили початкову школу, не вміють читати й рахувати, – Міносвіти

Вероніка Рой

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В Україні майже 14% учнів, які закінчили початкову школу, не досягли базового рівня у математиці та читанні. Про це заявив заступник міністра науки та освіти Вадим Карадній, повідомляє Укрінформ.

 

«13,6% четвертокласників не досягли базового рівня математичної компетентності. Йдеться про те, що 14% не можуть здійснювати елементарні математичні операції – додавання, віднімання, множення та ділення. Ці базові навички для чотирикласників відсутні. Для них також є дуже складними завдання на міркування та аналіз», – сказав Карандій.

Також, за його словами, майже 14% четвертокласників не досягли базового рівня читацької компетентності.

«Базовий рівень – це прочитати текст, його зрозуміти та знайти інформацію до певного завдання. Дослідження також виявило, що хлопчики мають значно нижчі результати з читання, ніж дівчатка. Це щодо читання, у математиці ці результати – однакові», – зазначив Карандій.

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