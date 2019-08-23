Легенда фортепіано Фуджіко Хемінг дасть концерт у Львові

За підтримки посольства Японії в Україні до Львова знову завітає Фуджіко Хемінг – шведсько-японська піаністка, яка вже майже 70 років успішно продовжує свою концертну діяльність. Про це львівському порталу повідомили організатори заходу.

На її рахунку сотні концертів та співпраця із оркестрами і диригентами в усіх куточках світу, понад 20 компакт-дисків, чотири із яких стали «золотими». Фуджіко Хеммінг була нагороджена престижною японською премією Gold Disc Awards у номінації «Класичний альбом року». Цю премію вона отримувала чотири рази – досі такий успіх не перевершений іншими музикантами.

У Львові Фуджіко Хемінг виконає відомі віртуозні композиції: фортепіанні сонати Д. Скарлатті, етюди, ноктюрн та полонез Ф. Шопена, етюд №6 із «Великих етюдів за Паганіні» Ф. Ліста. У супроводі Академічного оркестру Львівської національної філармонії, який виступить під орудою японського диригента Міцунобу Такая, піаністка інтерпретуватиме Концерт № 21 До мажор, K. 467, В. А. Моцарта. Програма вечора також включатиме знамениту увертюру до опери «Весілля Фіґаро» В. А. Моцарта.

Концерт відбудеться 14 вересня, об 18.00.

витки у касі філармонії (235 89 46) або онлайн: philharmonia.lviv.ua