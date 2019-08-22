Забудовник ПрАТ «ІРОКС» повідомив, що будівельний конфлікт з пайовиками вичерпано

У Львівській міській раді знову «піднімають хвилі» щодо забудовника ПрАТ «ІРОКС», проте будівельний конфлікт з пайовиками вже вичерпано. Про це у коментарі «Високому Замку» повідомив гендиректор ПрАТ «ІРОКС» Ігор Микичак, який також повідомив, хто насправді стоїть за розхитуванням ситуації довкола багатоповерхівки на вул. Величковського, 61.

Журналіст «ВЗ» звернулася по коментар до гендиректора ПрАТ «ІРОКС» Ігоря Микичака. Пояснив, трансформаторна підстанція на вул. Величковського була зведена ще 2017 року, Вона обслуговує чотири будівлі ПрАТ «ІРОКС». Вода до будівель теж надходить, але деякі жителі помилково думають, що це промислова вода… Будівлі на вул. Величковського, 59, 61, 62 та 64 мають також електрику. Щодо газопостачання — ситуація трохи проблемна. Ігор Микичак запевняє, газ у новобудови подали у березні цього року. Але проблема в тому, що п’ятнадцять жильців-пайовиків (заплатили аванс за квартиру) мають ще понад два мільйони гривень протермінованого боргу (більше двох років). «Галас піднімають саме боржники, У їхніх помешканнях немає газу, бо вони не внесли повну суму за квартиру. Я пояснив їм вимоги «Львівгазу», але марно», – каже Ігор Микичак.

Він також повідомив, що його компанія має за цією адресою незавершене будівництво на суму 7 мільйонів 154 тис. грн., зокрема благоустрій території на суму 3,2 мільйона гривень. «Відбулася зустріч з мешканцями будинку по вул. Величковського, 61, де у присутності начальника Шевченківського райвідділу поліції вони пообіцяли припинити кпини «ІРОКСА» і піти до нотаріуса, де зобов’язуються оплатити свій двохмільйонний борг. А наша компанія зобов’язується дофінансувати благоустрій на 1,2 мільйона гривень. Тож благоустрій буде завершено ще до початку опалювального сезону. Конфлікт буде вичерпано!».

Ігор Микичак також додав, що 18 квартир по вул. Величковського, 61 буде передано працівникам поліції. «Проблема у тому, що жильці-пайовики не дають змогу продати вільні квартири, – бідкається співвласник «ІРОКСА». – Вибігають до агентів і покупців, кажуть, що тут, мовляв не все чисто, немає комунікацій…».

Пайовики по вул. Величковського кажуть, за збурюванням квартирантів на вул. Величковського, 61 стоїть відомий громадський активіст Львова з ГО «Ідея нації». Це підтвердила «ВЗ» пайовик пані Марія. У коментарі для «ВЗ» керівник ГО «Ідея нації» Остап Стахів сказав, що пайовики у відчаї, звернулися до нього по допомогу, мовляв у його громадській організації є кваліфіковані юристи, журналісти… «Максимально намагаюся захистити і допомогти людям, — каже активіст. — Люди не мають газу. Підключення затягнулося… Сподіваюся, все буде гаразд, адже на об’єктах по вул. Величковського, 61, 62, 64 та 59 є усі дозвільні документи на будівництво та акти на землекористування».