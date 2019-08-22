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З червня 2020 року чеський перевізник хоче запустити поїзд з Праги до Мостисьок

Вероніка Рой

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Приватний чеський оператор залізничних і автобусних пасажирських перевезень, компанія RegioJet, має намір в червні 2020 роки запустити прямий нічний поїзд в Україні. Він курсуватиме за маршрутом Прага – Мостиська 2. Про це пише ЦТС з посиланням на чеські ЗМІ.

 

Зокрема, повідомляється, що перевізник планує реалізувати комбінований маршрут – з Праги до Мостисьок ходитиме нічний поїзд, а з Мостисьок до Львова пасажири зможуть дістатися автобусом.

Поїзд відправлятиметься один раз в день в кожному з напрямків. У складі поїзда буде від 8 до 12 вагонів. З Праги він відправлятиметься о 22:10, прибуватиме на українську прикордонну ж / д станцію – о 9:30. Очікується, що по шляху поїзд буде робити зупинки в Пардубіце, Забржегу, Оломоуці, Остраві (Чехія), а також в Кракові і Жешуві (Польща).

«Мета полягає в перевезенні пасажирів, особливо між Львівською областю України та ключовими центрами в Чеській Республіці та інших країнах ЄС», – пояснив прессекретар RegioJet Алеш Ондрюй.

Відзначимо, що колія європейського стандарту 1435 мм заходить у Львівській області до станції Мостиська 1 (наступною після станції Мостиська 2). Саме цим і обумовлений вибір кінцевої точки маршруту майбутнього поїзда в Україні.

Фото: ЦТС

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