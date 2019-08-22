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«Нуль українців чи інших подібних». Скандал через оголошення у польському ресторані

Соломія Головіна

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Польський Центр відстеження расистської і ксенофобської поведінки подасть заяву до прокуратури через скандальне оголошення, розміщене в інтернеті одним з ґдинських ресторанів. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на «Польське радіо».

 

В оголошенні написано, що заклад шукає кухарів, але просить звертатися «нуль українців чи інших подібних».

Центр вважає це оголошення скандальним і ще 21 серпня збирався подати заяву до прокуратури Ґдині про ймовірність здійснення злочину публічного заклику до ненависті на національному ґрунті. Повідомлена буде також Інспекція праці.

Натомість представник власника ресторану адвокат Лукаш Ковальський заявив, що оголошення є проявом необдуманого рішення лише однієї людини, а решта працівників закладу не має нічого спільного з цим недоречним повідомленням.

«Ми переконані, що автор оголошення також оприлюднить відповідне вибачення», – написав адвокат.

Він додав, що оголошення викликало хвилю ненависті, спрямованої як проти працівників, так і родини, якій належить ресторан, «включно із погрозами спалити заклад».

Тим, хто публічно закликає до ненависті на національному ґрунті у Польщі загрожує до двох років в’язниці.

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